Наумов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Наумов Александр
Мать: Анна
Рождение ребёнка
07.02.1949
Сын: Наумов Анатолий
Мать ребёнка: Наумова Валентина
Мороза, Россия
Работа или профессия
С 1950 по 1960
Бохан, Россия
Завсклада Колхоза Сибирь
Рождение ребёнка
11.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Валентина
Рождение ребёнка
11.03.1954
Сын: Наумов Виктор
Мать ребёнка: Наумова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Валентина
Смерть
2004
Устилим