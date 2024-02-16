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Наумов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Жена

Дети

1949 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Наумов Александр

Мать: Анна

Рождение ребёнка
07.02.1949

Сын: Наумов Анатолий

Мать ребёнка: Наумова Валентина

Мороза, Россия
Работа или профессия
С 1950 по 1960
Бохан, Россия
Завсклада Колхоза Сибирь
Рождение ребёнка
11.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Валентина

Рождение ребёнка
11.03.1954

Сын: Наумов Виктор

Мать ребёнка: Наумова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Валентина

Смерть
2004
Устилим
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