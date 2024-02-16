Богданов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Селефонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1919

Сын: Богданов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Богданова Анна

с.Мельниково,Боханского р-на,Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратенко Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Богданова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородачева Полина Николаевна

Мать ребёнка: Богданова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Иннокентий Николаевич

Мать ребёнка: Богданова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Валентина

Мать ребёнка: Богданова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Анна

Смерть
Неизвестно
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