Богданов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Селефонтий
Рождение ребёнка
19.08.1919
Сын: Богданов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Богданова Анна
с.Мельниково,Боханского р-на,Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратенко Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Богданова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородачева Полина Николаевна
Мать ребёнка: Богданова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Иннокентий Николаевич
Мать ребёнка: Богданова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Валентина
Мать ребёнка: Богданова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Анна
Смерть
Неизвестно