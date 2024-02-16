Богданова (Середкина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Середкин Устин
Рождение ребёнка
19.08.1919
Сын: Богданов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай
с.Мельниково,Боханского р-на,Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратенко Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородачева Полина Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Иннокентий Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Валентина
Отец ребёнка: Богданов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Николай
Смерть
Неизвестно