Богданова (Середкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова (Середкина) Анна

Богданова (Середкина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Середкин Устин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1919

Сын: Богданов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай

с.Мельниково,Боханского р-на,Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратенко Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородачева Полина Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Иннокентий Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Валентина

Отец ребёнка: Богданов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close