Богданов Александр Николаевич
Место рожденияс.Мельниково,Боханского р-на,Иркутской обл.
Дата рождения19.08.1919
Дата смерти10.08.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919
Отец: Богданов Николай
Мать: Богданова Анна
с.Мельниково,Боханского р-на,Иркутской обл.
Рождение ребёнка
07.06.1950
Сын: Богданов Николай Александрович
Мать ребёнка: Богданова Наталья Петровна
д.Литвинцевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1983