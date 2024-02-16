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Богданов Александр Николаевич

Место рождения

с.Мельниково,Боханского р-на,Иркутской обл.

Дата рождения

19.08.1919

Дата смерти

10.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919

Отец: Богданов Николай

Мать: Богданова Анна

с.Мельниково,Боханского р-на,Иркутской обл.
Рождение ребёнка
07.06.1950

Сын: Богданов Николай Александрович

Мать ребёнка: Богданова Наталья Петровна

д.Литвинцевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Наталья Петровна

Смерть
10.08.1983
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