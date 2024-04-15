Кудрявцов Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Место жительства
С 23.06.1794
Из Усть-Заостровской волости Ачаирского форпоста
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кудрявцов Савин Николаевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кудрявцов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцова Агафья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно