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Кудрявцов Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич

Мать: Кудрявцова Марфа Ивановна

Место жительства
С 23.06.1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Из Усть-Заостровской волости Ачаирского форпоста
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кудрявцов Савин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кудрявцов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Агафья

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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