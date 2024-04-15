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Кудрявцов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кудрявцов Николай Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кудрявцов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кудрявцов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Афимья Сергеевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кудрявцов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кудрявцов Ипат Сергеевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна

Рождение ребёнка
?.12.1850

Сын: Кудрявцов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Авдотья Корниловна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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