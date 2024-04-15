Кудрявцов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кудрявцов Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кудрявцов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Афимья Сергеевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кудрявцов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна
Рождение ребёнка
?.12.1850
Сын: Кудрявцов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Авдотья Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно