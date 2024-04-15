Кудрявцова (Кривцова) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кудрявцов Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кудрявцов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анисья Кирилловна
Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агафья Кирилловна
Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марина Кирилловна
Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кудрявцов Егор Кириллович
Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно