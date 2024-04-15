Кудрявцова (Кривцова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцова (Кривцова) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кудрявцов Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кудрявцов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анисья Кирилловна

Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агафья Кирилловна

Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марина Кирилловна

Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кудрявцов Егор Кириллович

Отец ребёнка: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Кирилл Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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