Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
21.05.1923
Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович
Рождение ребёнка
14.03.1926
Дочь: Пленкова Клавдия Зиновьевна
Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович
Рождение ребёнка
21.07.1927
Дочь: Мотовилова Ольга Зиновеевна
Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович
Рождение ребёнка
03.03.1930
Сын: Долгов Леонтий Зиновьевич
Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Карпова Мария Зиновеевна
Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович
Рождение ребёнка
24.03.1939
Дочь: Воронова Вера Зиновьевна
Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989