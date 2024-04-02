Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна

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Место рождения

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович

Мать: Глухова Матрена Евлампиевна

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.05.1923

Сын: Долгов Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1926

Дочь: Пленкова Клавдия Зиновьевна

Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович

Рождение ребёнка
21.07.1927

Дочь: Мотовилова Ольга Зиновеевна

Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович

Рождение ребёнка
03.03.1930

Сын: Долгов Леонтий Зиновьевич

Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Карпова Мария Зиновеевна

Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович

Рождение ребёнка
24.03.1939

Дочь: Воронова Вера Зиновьевна

Отец ребёнка: Долгов Зиновей Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Зиновей Илларионович

Смерть
1989
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