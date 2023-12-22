Глухова (Ошлакова) Матрена Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
04.02.1900
Макарьевское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Долгова Татьяна Илларионовна
Отец ребёнка: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович
Рождение ребёнка
02.10.1903
Дочь: Мотырева Устинья Илларионовна
Отец ребёнка: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Рукавишникова Наталья Илларионовна
Отец ребёнка: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Глухова Матрена Илларионовна
Отец ребёнка: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Глухов Гавриил Илларионович
Отец ребёнка: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович
Смерть
1960