Глухова (Ошлакова) Матрена Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Ошлакова) Матрена Евлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ошлаков Евлампий Христофорович

Мать: Ошлакова Сиклитиния Лаврентьевна

Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович

Макарьевское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Долгова Татьяна Илларионовна

Отец ребёнка: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.10.1903

Дочь: Мотырева Устинья Илларионовна

Отец ребёнка: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Рукавишникова Наталья Илларионовна

Отец ребёнка: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Глухова Матрена Илларионовна

Отец ребёнка: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Глухов Гавриил Илларионович

Отец ребёнка: Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1960
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