Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович
Место рождениясело Кажа (Кожа), Красногорский район, Алтайский край
Дата рожденияС 1880 по 1882
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1882
Отец: Глухов Гавриил Ильич
Мать: Глухова Евгения Макеевна
село Кажа (Кожа), Красногорский район, Алтайский край
Бракосочетание
04.02.1900
Макарьевское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Долгова Татьяна Илларионовна
Мать ребёнка: Глухова Матрена Евлампиевна
Рождение ребёнка
02.10.1903
Дочь: Мотырева Устинья Илларионовна
Мать ребёнка: Глухова Матрена Евлампиевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Рукавишникова Наталья Илларионовна
Мать ребёнка: Глухова Матрена Евлампиевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Глухова Матрена Илларионовна
Мать ребёнка: Глухова Матрена Евлампиевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Глухов Гавриил Илларионович
Мать ребёнка: Глухова Матрена Евлампиевна
Смерть
1930