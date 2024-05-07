Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Иларион (Ларион, Илларион) Гаврилович

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Место рождения

село Кажа (Кожа), Красногорский район, Алтайский край

Дата рождения

С 1880 по 1882

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1882

Отец: Глухов Гавриил Ильич

Мать: Глухова Евгения Макеевна

село Кажа (Кожа), Красногорский район, Алтайский край
Бракосочетание
04.02.1900

Жена: Глухова Матрена Евлампиевна

Макарьевское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Долгова Татьяна Илларионовна

Мать ребёнка: Глухова Матрена Евлампиевна

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.10.1903

Дочь: Мотырева Устинья Илларионовна

Мать ребёнка: Глухова Матрена Евлампиевна

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Рукавишникова Наталья Илларионовна

Мать ребёнка: Глухова Матрена Евлампиевна

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Глухова Матрена Илларионовна

Мать ребёнка: Глухова Матрена Евлампиевна

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Глухов Гавриил Илларионович

Мать ребёнка: Глухова Матрена Евлампиевна

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1930
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