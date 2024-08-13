Долгов Зиновей Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1923
Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна
Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1926
Дочь: Пленкова (Долгова) Клавдия Зиновьевна
Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
21.07.1927
Дочь: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна
Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
03.03.1930
Сын: Долгов Леонтий Зиновьевич
Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
04.08.1934
Дочь: Карпова (Долгова) Мария Зиновеевна
Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
24.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна
Смерть
Неизвестно