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Долгов Зиновей Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
21.05.1923

Сын: Долгов Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1926

Дочь: Пленкова (Долгова) Клавдия Зиновьевна

Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
21.07.1927

Дочь: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна

Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
03.03.1930

Сын: Долгов Леонтий Зиновьевич

Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
04.08.1934

Дочь: Карпова (Долгова) Мария Зиновеевна

Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
24.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова (Глухова) Татьяна Илларионовна

Смерть
Неизвестно

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