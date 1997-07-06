Сорокин Анатолий Никифорович
Место рожденияСмычка, Городищенский, Пензенская, Россия, Советский Союз
Дата рождения15.10.1939
Дата смерти06.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1939
Смычка, Городищенский, Пензенская, Россия, Советский Союз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Нина Николаевна
Смерть
06.07.1997
Саловка, Пензенский, Пензенская, Россия
Похороны
10.07.1997
Чемодановское кладбище, Пенза, Россия