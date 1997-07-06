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Сорокин Анатолий Никифорович

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Место рождения

Смычка, Городищенский, Пензенская, Россия, Советский Союз

Дата рождения

15.10.1939

Дата смерти

06.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1939

Отец: Сорокин Никифор Фёдорович

Мать: Сорокина Александра Белова

Смычка, Городищенский, Пензенская, Россия, Советский Союз
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Нина Николаевна

Смерть
06.07.1997
Саловка, Пензенский, Пензенская, Россия
Похороны
10.07.1997
Чемодановское кладбище, Пенза, Россия
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