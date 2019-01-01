село Саловка, село Саловка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Саловка

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по ликвидации имения бывших владельцев Ларионовых в с. Саловка Саловской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Дел Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Ховриной Е. Л. в с. Саловка Саловской волости Пензенского уезда. 1917–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
88Соловки (Сергиевское), с. вл.при р. Пензе.152080315330Церковь православная 1. Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Саловка71Наследники Ховрины42311107

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Саловская волость
60. Саловка, село бывшее владельческое, при речке Пензе, дворов 112, жителей 837, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Саловская волость
село Саловское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
48174Саловкасело53°06'44°49'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Саловский сельсовет
56655437101с Саловкасело
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