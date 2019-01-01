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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ликвидации имения бывших владельцев Ларионовых в с. Саловка Саловской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Дел Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Ховриной Е. Л. в с. Саловка Саловской волости Пензенского уезда. 1917–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
88Соловки (Сергиевское), с. вл.при р. Пензе.152080315330Церковь православная 1. Волостное правление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Саловка71Наследники Ховрины42311107
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
60. Саловка, село бывшее владельческое, при речке Пензе, дворов 112, жителей 837, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Саловское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48174Саловкасело53°06'44°49'N-38-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655437101с Саловкасело