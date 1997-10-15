Сорокина (Белова) Александра Белова
Место рожденияКлючи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Дата рождения22.04.1916
Дата смерти15.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1916
Отец: Белов Никифор Тимофеевич
Мать: Белова Мария Григорьевна
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Крещение
?.04.1916
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Бракосочетание
1936
Смычка, Городищенский, Пензенская,РСФСР,СССР
Рождение ребёнка
03.12.1937
Сын: Сорокин Виктор Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович
Смычка, Городищенский, Пензенская,Russia,USSR
Рождение ребёнка
15.10.1939
Сын: Сорокин Анатолий Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович
Смычка, Городищенский, Пензенская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
13.06.1941
Сын: Сорокин Владимир Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович
Смычка, Городищенский, Пензенская,СССР
Рождение ребёнка
24.10.1949
Сын: Сорокин Николай Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович
Ключи, Камешкирский, Пензенская, СССР
Рождение ребёнка
С 05.04.1954 по 04.05.1954
Дочь: Комарова Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович
Ключи,Камешкирский, Пензенская,РСФСР,СССР
Рождение ребёнка
17.08.1958
Сын: Сорокин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович
Ключи,Камешкирский, Пензенская, Россия, СССР
Смерть
15.10.1997
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Похороны
17.10.1997
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia