Сорокина (Белова) Александра Белова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Белова) Александра Белова

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Место рождения

Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia

Дата рождения

22.04.1916

Дата смерти

15.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1916

Отец: Белов Никифор Тимофеевич

Мать: Белова Мария Григорьевна

Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Крещение
?.04.1916
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Бракосочетание
1936

Муж: Сорокин Никифор Фёдорович

Смычка, Городищенский, Пензенская,РСФСР,СССР
Рождение ребёнка
03.12.1937

Сын: Сорокин Виктор Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович

Смычка, Городищенский, Пензенская,Russia,USSR
Рождение ребёнка
15.10.1939

Сын: Сорокин Анатолий Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович

Смычка, Городищенский, Пензенская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
13.06.1941

Сын: Сорокин Владимир Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович

Смычка, Городищенский, Пензенская,СССР
Рождение ребёнка
24.10.1949

Сын: Сорокин Николай Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович

Ключи, Камешкирский, Пензенская, СССР
Рождение ребёнка
С 05.04.1954 по 04.05.1954

Дочь: Комарова Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович

Ключи,Камешкирский, Пензенская,РСФСР,СССР
Рождение ребёнка
17.08.1958

Сын: Сорокин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Фёдорович

Ключи,Камешкирский, Пензенская, Россия, СССР
Смерть
15.10.1997
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Похороны
17.10.1997
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
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