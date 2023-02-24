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Сорокин Виктор Никифорович

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Место рождения

Смычка, Городищенский, Пензенская,Russia,USSR

Дата рождения

03.12.1937

Дата смерти

02.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1937

Отец: Сорокин Никифор Фёдорович

Мать: Сорокина Александра Белова

Смычка, Городищенский, Пензенская,Russia,USSR
Крещение
Около ?.12.1937
Ключи,Камешкирский, Пензенская,Russia,USSR
Рождение ребёнка
30.12.1961

Сын: Сорокин Николай Викторович

Мать ребёнка: Сорокина Раиса

Ключи,Камешкирский, Пензенская,РСФСР,СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Раиса

Смерть
02.06.1992
Ключи,Камешкирский, Пензенская,Russia,USSR
Похороны
04.06.1992
Ключи,Камешкирский, Пензенская,Russia,USSR
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