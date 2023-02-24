Сорокин Виктор Никифорович
Место рожденияСмычка, Городищенский, Пензенская,Russia,USSR
Дата рождения03.12.1937
Дата смерти02.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1937
Смычка, Городищенский, Пензенская,Russia,USSR
Крещение
Около ?.12.1937
Ключи,Камешкирский, Пензенская,Russia,USSR
Рождение ребёнка
30.12.1961
Сын: Сорокин Николай Викторович
Мать ребёнка: Сорокина Раиса
Ключи,Камешкирский, Пензенская,РСФСР,СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Раиса
Смерть
02.06.1992
Ключи,Камешкирский, Пензенская,Russia,USSR
Похороны
04.06.1992
Ключи,Камешкирский, Пензенская,Russia,USSR