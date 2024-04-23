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Никифор Ивлевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

13.01.1796

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1796

Отец: Иов Сергеевич

Мать: Софья Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Филимон Никифорович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1834

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