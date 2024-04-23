Никифор Ивлевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1796
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1796
Отец: Иов Сергеевич
Мать: Софья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филимон Никифорович
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фёдор Никифорович
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Смерть
1834