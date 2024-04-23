Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Ивлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Филимон Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Ивлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Ивлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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