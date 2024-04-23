Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Ивлевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филимон Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Ивлевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фёдор Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Ивлевич