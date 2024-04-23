Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ивлевна

Отец ребёнка: Иов Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1783

Муж: Иов Сергеевич

Рождение ребёнка
24.06.1789

Дочь: Екатерина Ивлевна

Отец ребёнка: Иов Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Феодосья Ивлевна

Отец ребёнка: Иов Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1796

Сын: Никифор Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1798

Дочь: Наталья Ивлевна

Отец ребёнка: Иов Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1802

Дочь: Пелагея Ивлевна

Отец ребёнка: Иов Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Игнатий Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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