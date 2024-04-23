Иов Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Сергей Ильич
Мать: Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Ивлевна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1783
Жена: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1789
Дочь: Екатерина Ивлевна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Феодосья Ивлевна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1796
Сын: Никифор Ивлевич
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1798
Дочь: Наталья Ивлевна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1802
Дочь: Пелагея Ивлевна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Игнатий Ивлевич
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Смерть
1837