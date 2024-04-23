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Иов Сергеевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Сергей Ильич

Мать: Прасковья Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ивлевна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1783

Жена: Софья Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1789

Дочь: Екатерина Ивлевна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Феодосья Ивлевна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1796

Сын: Никифор Ивлевич

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1798

Дочь: Наталья Ивлевна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1802

Дочь: Пелагея Ивлевна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Игнатий Ивлевич

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1837

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