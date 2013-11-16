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Дегтярёв Владимир Степанович

Место рождения

село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР

Дата рождения

1930

Дата смерти

16.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Дегтярёв Степан

Мать: Дегтярёва Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва (Мордасова) Александра Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962

Сын: Дегтярёв Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Дегтярёва (Мордасова) Александра Семёновна

Смерть
16.11.2013
Похороны
Неизвестно

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