Дегтярёв Владимир Степанович
Место рождениясело Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Дата рождения1930
Дата смерти16.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Дегтярёв Степан
Мать: Дегтярёва Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Сын: Дегтярёв Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Дегтярёва (Мордасова) Александра Семёновна
Смерть
16.11.2013