Дегтярёв Геннадий Владимирович
Место рождениясело Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Дата рождения1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1984
Сын: Дегтярёв Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Дегтярёва (Юдина) Людмила
Рождение ребёнка
06.08.1988
Сын: Дегтярёв Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Дегтярёва (Юдина) Людмила