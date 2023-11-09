Дегтярёв Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярёв Геннадий Владимирович

Дегтярёв Геннадий Владимирович

Место рождения

село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР

Дата рождения

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Дегтярёв Владимир Степанович

Мать: Дегтярёва (Мордасова) Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва (Юдина) Людмила

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1984

Сын: Дегтярёв Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Дегтярёва (Юдина) Людмила

Рождение ребёнка
06.08.1988

Сын: Дегтярёв Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Дегтярёва (Юдина) Людмила

Мы используем куки для улучшения работы сайта.