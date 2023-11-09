Дегтярёва (Юдина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Юдина) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1984

Сын: Дегтярёв Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Дегтярёв Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
06.08.1988

Сын: Дегтярёв Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Дегтярёв Геннадий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Геннадий Владимирович

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