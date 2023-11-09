Дегтярёва (Юдина) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1984
Сын: Дегтярёв Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Дегтярёв Геннадий Владимирович
Рождение ребёнка
06.08.1988
Сын: Дегтярёв Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Дегтярёв Геннадий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно