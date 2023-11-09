Дегтярёва (Мордасова) Александра Семёновна
Место рождениясело Терское, Мичуринский район, Тамбовская область, Российская СФСР, СССР
Дата рождения07.10.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933
Отец: Мордасов Семён Иванович
Мать: Мордасова Ирина Ивановна
село Терское, Мичуринский район, Тамбовская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
01.06.1955
Дочь: Людмила Аркадьевна
Отец ребёнка: Букин Аркадий
Рождение ребёнка
1962
Сын: Дегтярёв Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Дегтярёв Владимир Степанович
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букин Аркадий
Место жительства
Неизвестно
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская Федерация