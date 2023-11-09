Дегтярёва (Мордасова) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Мордасова) Александра Семёновна

Место рождения

село Терское, Мичуринский район, Тамбовская область, Российская СФСР, СССР

Дата рождения

07.10.1933

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933

Отец: Мордасов Семён Иванович

Мать: Мордасова Ирина Ивановна

село Терское, Мичуринский район, Тамбовская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
01.06.1955

Дочь: Людмила Аркадьевна

Отец ребёнка: Букин Аркадий

Рождение ребёнка
1962

Сын: Дегтярёв Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Дегтярёв Владимир Степанович

село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Владимир Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Аркадий

Место жительства
Неизвестно
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская Федерация
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