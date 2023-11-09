Мордасова (Соколкова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордасова (Соколкова) Ирина Ивановна

Место рождения

село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.05.1900

Дата смерти

17.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1900

Отец: Соколков Иван Иванович

Мать: Соколкова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордасов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордасов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мордасова) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордасов Семён Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Работница лесозавода
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Орлова (Мордасова) Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мордасов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1933

Дочь: Дегтярёва (Мордасова) Александра Семёновна

Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Мордасова) Рая Семёновна

Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович

Смерть
17.02.1988
Похороны
Неизвестно

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