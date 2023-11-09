Мордасова (Соколкова) Ирина Ивановна
Место рождениясело Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Дата рождения01.05.1900
Дата смерти17.02.1988
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1900
Отец: Соколков Иван Иванович
Мать: Соколкова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордасов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордасов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мордасова) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работница лесозавода
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Орлова (Мордасова) Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мордасов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1933
Дочь: Дегтярёва (Мордасова) Александра Семёновна
Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Мордасова) Рая Семёновна
Отец ребёнка: Мордасов Семён Иванович
Смерть
17.02.1988