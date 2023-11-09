Дегтярёв Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёв Степан

Место рождения

село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дегтярёва) Наталья Степановна

Мать ребёнка: Дегтярёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дегтярёва) Катерина Степановна

Мать ребёнка: Дегтярёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дегтярёва) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Дегтярёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярёв Алексей Степанович

Мать ребёнка: Дегтярёва Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва Мария

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930

Сын: Дегтярёв Владимир Степанович

Мать ребёнка: Дегтярёва Мария

Смерть
Неизвестно

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