Дегтярёв Степан
Место рождениясело Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дегтярёва) Наталья Степановна
Мать ребёнка: Дегтярёва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дегтярёва) Катерина Степановна
Мать ребёнка: Дегтярёва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дегтярёва) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Дегтярёва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярёв Алексей Степанович
Мать ребёнка: Дегтярёва Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дегтярёва Мария
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дегтярёв Владимир Степанович
Мать ребёнка: Дегтярёва Мария
Смерть
Неизвестно