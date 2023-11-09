Дегтярёва Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дегтярёв Владимир Степанович
Отец ребёнка: Дегтярёв Степан
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Дегтярёв Степан
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Степановна
Отец ребёнка: Дегтярёв Степан
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Дегтярёв Степан
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярёв Алексей Степанович
Отец ребёнка: Дегтярёв Степан
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дегтярёв Степан
Место жительства
Неизвестно
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Смерть
Неизвестно