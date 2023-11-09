Дегтярёва Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярёва Мария

Дегтярёва Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дегтярёв Владимир Степанович

Отец ребёнка: Дегтярёв Степан

село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Дегтярёв Степан

село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Степановна

Отец ребёнка: Дегтярёв Степан

село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Дегтярёв Степан

село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярёв Алексей Степанович

Отец ребёнка: Дегтярёв Степан

село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Степан

Место жительства
Неизвестно
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская СФСР, СССР
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close