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Фёдор Яковлев

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1780

Дата смерти

02.05.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Яков Павлов

Мать: ?

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.06.1800

Дочь: Акилина ст

Мать ребёнка: Устина (Андреева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.07.1801

Дочь: Акилина Фёдорова

Мать ребёнка: Устина (Андреева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.10.1801

Сын: Ананий Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Елисеева

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.10.1806

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Ульяния (Фирсова)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
30.07.1807

Жена: Улита Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Устина (Андреева)

Рождение ребёнка
26.07.1808

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Устина (Андреева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.10.1808

Сын: Илларион Фёдоров

Мать ребёнка: Ульяния (Фирсова)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
07.09.1809

Дочь: Елизавета Фёдорова

Мать ребёнка: Устина (Андреева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1810

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Устина (Андреева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1819

Сын: Марк Фёдоров

Мать ребёнка: Устина (Андреева)

Бракосочетание
25.05.1822

Жена: Ксения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния (Фирсова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина (Андреева)

Смерть
02.05.1845
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
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