Фёдор Яковлев
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1780
Дата смерти02.05.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1780
Отец: Яков Павлов
Мать: ?
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.06.1800
Дочь: Акилина ст
Мать ребёнка: Устина (Андреева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.07.1801
Дочь: Акилина Фёдорова
Мать ребёнка: Устина (Андреева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.10.1801
Сын: Ананий Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Елисеева
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.10.1806
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Ульяния (Фирсова)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
30.07.1807
Жена: Улита Филиппова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Устина (Андреева)
Рождение ребёнка
26.07.1808
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Устина (Андреева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.10.1808
Сын: Илларион Фёдоров
Мать ребёнка: Ульяния (Фирсова)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
07.09.1809
Дочь: Елизавета Фёдорова
Мать ребёнка: Устина (Андреева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1810
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Устина (Андреева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1819
Сын: Марк Фёдоров
Мать ребёнка: Устина (Андреева)
Бракосочетание
25.05.1822
Жена: Ксения Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния (Фирсова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина (Андреева)
Смерть
02.05.1845
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..