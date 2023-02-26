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Василий Фёдоров

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1810

Дата смерти

19.08.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Фёдор Яковлев

Мать: Устина (Андреева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.09.1846

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: София Семёнова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1847
по билету отпущенный солдат
Рождение ребёнка
19.01.1848

Сын: Ефимий Васильев

Мать ребёнка: София Семёнова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.03.1850

Сын: Яков (Иванов по крёстному)

Мать ребёнка: София Семёнова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.09.1853

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: София Семёнова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1857
Московского внутреннего гарнизона неспособный рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Семёнова

Смерть
19.08.1857
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
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