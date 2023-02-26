Василий Фёдоров
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1810
Дата смерти19.08.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Фёдор Яковлев
Мать: Устина (Андреева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.09.1846
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: София Семёнова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1847
по билету отпущенный солдат
Рождение ребёнка
19.01.1848
Сын: Ефимий Васильев
Мать ребёнка: София Семёнова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.03.1850
Сын: Яков (Иванов по крёстному)
Мать ребёнка: София Семёнова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.09.1853
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: София Семёнова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1857
Московского внутреннего гарнизона неспособный рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Семёнова
Смерть
19.08.1857
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..