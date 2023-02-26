Ульяния (Фирсова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния (Фирсова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

20.03.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1806

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Яковлев

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.10.1808

Сын: Илларион Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Яковлев

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Яковлев

Смерть
20.03.1822
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
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