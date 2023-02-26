Ульяния (Фирсова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти20.03.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1806
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Яковлев
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.10.1808
Сын: Илларион Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Яковлев
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Яковлев
Смерть
20.03.1822
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..