Мельник (Портных) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник (Портных) Тамара Владимировна

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Место рождения

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Дата рождения

01.05.1924

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924

Отец: Портных Владимир Владимирович

Мать: Портных Ольга Павловна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
14.08.1954

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Мельник Николай Иванович

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
11.03.1957

Дочь: Портман Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Мельник Николай Иванович

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
11.03.1957

Дочь: Сунчелеева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Мельник Николай Иванович

Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельник Николай Иванович

Смерть
1989
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