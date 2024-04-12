Мельник (Портных) Тамара Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.05.1924
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924
Рождение ребёнка
14.08.1954
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Мельник Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1957
Дочь: Портман Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Мельник Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1957
Дочь: Сунчелеева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Мельник Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989