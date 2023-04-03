Сунчелеева (Мельник) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунчелеева (Мельник) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1957

Отец: Мельник Николай Иванович

Мать: Мельник Тамара Владимировна

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