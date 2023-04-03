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Сунчелеева (Мельник) Татьяна Николаевна
Сунчелеева (Мельник) Татьяна Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.1957
Пол
Женский
Отец
Мельник Николай Иванович
Мать
Мельник (Портных) Тамара Владимировна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1957
Отец:
Мельник Николай Иванович
Мать:
Мельник Тамара Владимировна
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