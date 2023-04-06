Портных (Кораблева) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения10.12.1901
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1901
Рождение ребёнка
01.05.1924
Дочь: Мельник Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Портных Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
24.12.1926
Сын: Портных Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Портных Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Швея
Смерть
1985
Львов, Львівська область