Портных (Кораблева) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных (Кораблева) Ольга Павловна

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Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

10.12.1901

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1901

Отец: Кораблев Павел Николаевич

Мать: Кораблева Анисия Ананиевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
01.05.1924

Дочь: Мельник Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Портных Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
24.12.1926

Сын: Портных Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Портных Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Владимир Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Швея
Смерть
1985
Львов, Львівська область
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