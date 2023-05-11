Кораблева (Малышева) Анисия Ананиевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1884 ст.
Дата смерти18.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1884 ст.
Крещение
01.01.1885 ст.
Бракосочетание
26.08.1901 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1901
Дочь: Портных Ольга Павловна
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.
Дочь: Ветцель Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
28.03.1906 ст.
Дочь: Лидия Павловна
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1907 ст.
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1908 ст.
Дочь: Капитолина Павловна
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.1910 ст.
Сын: Кораблев Николай Павлович
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
24.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1916 ст.
Дочь: Зюзина Мария Павловна
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
03.06.1920
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
31.05.1928
Сын: Кораблев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич
Смерть
18.01.1958
Москва, город федерального значения Москва