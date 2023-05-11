Кораблева (Малышева) Анисия Ананиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Малышева) Анисия Ананиевна

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Место рождения

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область

Дата рождения

30.12.1884 ст.

Дата смерти

18.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1884 ст.

Отец: Малышев Ананий Георгиевич

Мать: Малышева Анастасия Алексеевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Крещение
01.01.1885 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Бракосочетание
26.08.1901 ст.

Муж: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
10.12.1901

Дочь: Портных Ольга Павловна

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.

Дочь: Ветцель Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
28.03.1906 ст.

Дочь: Лидия Павловна

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
15.09.1907 ст.

Сын: Кораблев Виктор Павлович

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
23.10.1908 ст.

Дочь: Капитолина Павловна

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
02.02.1910 ст.

Сын: Кораблев Николай Павлович

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
24.10.1912 ст.

Сын: Кораблев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
24.09.1914 ст.

Сын: Кораблев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
02.08.1916 ст.

Дочь: Зюзина Мария Павловна

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
03.06.1920

Сын: Кораблев Пётр Павлович

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
31.05.1928

Сын: Кораблев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Кораблев Павел Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
18.01.1958
Москва, город федерального значения Москва
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