Портных Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1924
Дочь: Мельник Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Портных Ольга Павловна
Рождение ребёнка
24.12.1926
Сын: Портных Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Портных Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Портных Ольга Павловна
Смерть
1966