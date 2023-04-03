Портных Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1924

Дочь: Мельник Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Портных Ольга Павловна

Рождение ребёнка
24.12.1926

Сын: Портных Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Портных Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портных Ольга Павловна

Смерть
1966
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