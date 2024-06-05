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Москалев Василий Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москалев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москалев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москалев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна

Рождение ребёнка
12.04.1931

Дочь: Гришина (Москалева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна

Рождение ребёнка
01.05.1937

Дочь: Гузаирова (Москалева) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ

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