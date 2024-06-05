Москалев Василий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москалев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москалев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна
Рождение ребёнка
12.04.1931
Дочь: Гришина (Москалева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна
Рождение ребёнка
01.05.1937
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ