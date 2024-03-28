Гузаирова (Москалева) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1937
Рождение ребёнка
21.10.1958
Дочь: (Москалева) Татьяна Москалева
Отец ребёнка: Гузаиров Галиулл
Рождение ребёнка
11.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гузаиров Галиулл
Смерть
Неизвестно