Гузаирова (Москалева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузаирова (Москалева) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1937

Отец: Москалев Василий Евдокимович

Мать: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна

Рождение ребёнка
21.10.1958

Дочь: (Москалева) Татьяна Москалева

Отец ребёнка: Гузаиров Галиулл

Рождение ребёнка
11.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гузаиров Галиулл

Смерть
Неизвестно

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