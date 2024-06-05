Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна

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Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

25.12.1910

Дата смерти

?.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910

Отец: Смоляков Дмитрий Миронович

Мать: Смолякова Елена Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москалев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Москалев Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москалев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Москалев Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москалев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Москалев Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
12.04.1931

Дочь: Гришина (Москалева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Москалев Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
01.05.1937

Дочь: Гузаирова (Москалева) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Москалев Василий Евдокимович

Смерть
?.06.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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