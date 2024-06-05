Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна
Место рожденияБелоруссия
Дата рождения25.12.1910
Дата смерти?.06.1989
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москалев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Москалев Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Москалев Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москалев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Москалев Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
12.04.1931
Дочь: Гришина (Москалева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Москалев Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
01.05.1937
Дочь: Гузаирова (Москалева) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Москалев Василий Евдокимович
Смерть
?.06.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость