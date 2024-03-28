Москалев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалев Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

1968 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москалев Василий Евдокимович

Мать: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1968

Сын: Сергей Николаевич Москалев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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