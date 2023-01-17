Суздальцева (Потапова) Варвара Тиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Потапова) Варвара Тиховна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.11.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1847

Отец: Потапов Тихон Карпович

Мать: Потапова Наталья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1873

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1876

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1876

Сын: Суздальцев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1878

Сын: Суздальцев Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1880

Сын: Суздальцев Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1882

Дочь: Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1884

Сын: Суздальцев Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Суздальцев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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