Суздальцева (Потапова) Варвара Тиховна
Место рождения
Дата рождения28.11.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1847
Отец: Потапов Тихон Карпович
Рождение ребёнка
10.11.1873
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1876
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1876
Сын: Суздальцев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1878
Сын: Суздальцев Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1880
Сын: Суздальцев Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1882
Дочь: Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1884
Сын: Суздальцев Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1887
Сын: Суздальцев Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно