Суздальцев Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуздальцев Максим Григорьевич

Суздальцев Максим Григорьевич

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1878

Отец: Суздальцев Григорий Иванович

Мать: Суздальцева Варвара Тиховна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1901

Жена: Суздальцева Анна Даниловна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1901

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Суздальцева Анна Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1903

Дочь: Федосья Максимовна

Мать ребёнка: Суздальцева Анна Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1904

Сын: Суздальцев Николай Максимович

Мать ребёнка: Суздальцева Анна Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1912

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Суздальцева Анна Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1913

Дочь: Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Суздальцева Анна Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close