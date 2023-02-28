Суздальцев Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1878
Бракосочетание
22.01.1901
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1901
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Суздальцева Анна Даниловна
Рождение ребёнка
07.06.1903
Дочь: Федосья Максимовна
Мать ребёнка: Суздальцева Анна Даниловна
Рождение ребёнка
01.12.1904
Сын: Суздальцев Николай Максимович
Мать ребёнка: Суздальцева Анна Даниловна
Рождение ребёнка
18.05.1912
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Суздальцева Анна Даниловна
Рождение ребёнка
04.11.1913
Дочь: Степанида Максимовна
Мать ребёнка: Суздальцева Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно