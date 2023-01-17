Потапова (Ульяничева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Ульяничева) Наталья Петровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.11.1845

Муж: Потапов Тихон Карпович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1847

Дочь: Суздальцева Варвара Тиховна

Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1849

Сын: Парамонов Степан Тихонович

Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1852

Сын: Потапов Давид Тихонович

Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1858

Сын: Потапов Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Парамонов Фёдор Тихонович

Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1862

Сын: Потапов Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1862

Сын: Парамонов Яков Тихонович

Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1870

Сын: Потапов Терентий Тихонович

Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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