Потапова (Ульяничева) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1845
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1847
Дочь: Суздальцева Варвара Тиховна
Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович
Рождение ребёнка
18.12.1849
Сын: Парамонов Степан Тихонович
Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович
Рождение ребёнка
20.07.1852
Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович
Рождение ребёнка
18.05.1858
Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Парамонов Фёдор Тихонович
Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович
Рождение ребёнка
15.10.1862
Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович
Рождение ребёнка
15.10.1862
Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович
Рождение ребёнка
08.04.1870
Сын: Потапов Терентий Тихонович
Отец ребёнка: Потапов Тихон Карпович
Смерть
Неизвестно