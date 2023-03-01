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Беляев Зиновий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1914

Дата смерти

07.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1914

Отец: Беляев Антон Кириллович

Мать: Беляева Гликерия Егоровна

Рождение ребёнка
14.10.1937

Сын: Беляев Евгений Зиновьевич

Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Мария Зиновьевна

Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.07.1944

Сын: Беляев Петр Зиновьевич

Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.09.1946

Дочь: Кондратьева Александра Зиновьевна

Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.10.1948

Сын: Беляев Николай Зиновьевич

Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.02.1953

Сын: Беляев Валерий Зиновьевич

Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Зиновьевна

Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Александра Николаевна

Смерть
07.07.1993
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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