Беляев Зиновий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1914
Дата смерти07.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1914
Отец: Беляев Антон Кириллович
Рождение ребёнка
14.10.1937
Сын: Беляев Евгений Зиновьевич
Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Мария Зиновьевна
Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1944
Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1946
Дочь: Кондратьева Александра Зиновьевна
Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
02.10.1948
Сын: Беляев Николай Зиновьевич
Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
08.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.1953
Сын: Беляев Валерий Зиновьевич
Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Зиновьевна
Мать ребёнка: Беляева Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1993
Похороны
Неизвестно