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Беляев Николай Зиновьевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

02.10.1948

Дата смерти

14.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948

Отец: Беляев Зиновий Антонович

Мать: Беляева Александра Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.08.2010
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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