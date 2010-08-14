Беляев Николай Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1948
Дата смерти14.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948
Рождение ребёнка
09.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.08.2010
Похороны
Неизвестно