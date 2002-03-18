Беляева Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1914

Дата смерти

18.03.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1937

Сын: Беляев Евгений Зиновьевич

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.07.1944

Сын: Беляев Петр Зиновьевич

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.09.1946

Дочь: Кондратьева Александра Зиновьевна

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.10.1948

Сын: Беляев Николай Зиновьевич

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.02.1953

Сын: Беляев Валерий Зиновьевич

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Зиновьевна

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Зиновий Антонович

Смерть
18.03.2002
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