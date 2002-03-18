Беляева Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1914
Дата смерти18.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1937
Сын: Беляев Евгений Зиновьевич
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
18.07.1944
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
12.09.1946
Дочь: Кондратьева Александра Зиновьевна
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
02.10.1948
Сын: Беляев Николай Зиновьевич
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
08.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
09.02.1953
Сын: Беляев Валерий Зиновьевич
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
05.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Зиновьевна
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2002