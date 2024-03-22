Беляев Петр Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1944
Дата смерти07.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1944
Рождение ребёнка
03.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.1994
Похороны
Неизвестно