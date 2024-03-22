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Беляев Петр Зиновьевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

18.07.1944

Дата смерти

07.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1944

Отец: Беляев Зиновий Антонович

Мать: Беляева Александра Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.1994
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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