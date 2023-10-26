Киян Прокоп Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна
Бракосочетание
29.10.1893
Богодуховка, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.10.1894
Сын: Киян Евфимий
Мать ребёнка: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна
Рождение ребёнка
13.01.1896
Дочь: Бруева (Киян) Маланья
Мать ребёнка: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна
Место жительства
1905
переезд из Полтавы в Полтавку всей семьей
Смерть
Неизвестно