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Киян Прокоп Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киян Кузьма Арсеньевич

Мать: Киян (Мильченкова) Феврония Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киян Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна

Бракосочетание
29.10.1893

Жена: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна

Богодуховка, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.10.1894

Сын: Киян Евфимий

Мать ребёнка: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна

Рождение ребёнка
13.01.1896

Дочь: Бруева (Киян) Маланья

Мать ребёнка: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна

Место жительства
1905
переезд из Полтавы в Полтавку всей семьей
Смерть
Неизвестно

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