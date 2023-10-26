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Бруева (Киян) Маланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1896

Дата смерти

18.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1896

Отец: Киян Прокоп Кузьмич

Мать: Киян Стефанида Гавриловна

Рождение ребёнка
28.05.1919

Дочь: Жирикова Федосья

Отец ребёнка: Бруев Николай Платонович

Рождение ребёнка
10.04.1924

Сын: Бруев Гаврил Николаевич

Отец ребёнка: Бруев Николай Платонович

Полтавка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бруев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Бруев Николай Платонович

Полтавка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Кацалап Надежда

Отец ребёнка: Бруев Николай Платонович

Рождение ребёнка
16.03.1931

Дочь: Стогова Валентина

Отец ребёнка: Бруев Николай Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруев Николай Платонович

Смерть
18.02.1980
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