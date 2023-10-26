Бруева (Киян) Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1896
Дата смерти18.02.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1896
Отец: Киян Прокоп Кузьмич
Рождение ребёнка
28.05.1919
Дочь: Жирикова Федосья
Отец ребёнка: Бруев Николай Платонович
Рождение ребёнка
10.04.1924
Отец ребёнка: Бруев Николай Платонович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Бруев Николай Платонович
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Кацалап Надежда
Отец ребёнка: Бруев Николай Платонович
Рождение ребёнка
16.03.1931
Дочь: Стогова Валентина
Отец ребёнка: Бруев Николай Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1980