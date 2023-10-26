Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Бубликов Гавриил Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киян Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Киян Прокоп Кузьмич

Бракосочетание
29.10.1893

Муж: Киян Прокоп Кузьмич

Богодуховка, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.10.1894

Сын: Киян Евфимий

Отец ребёнка: Киян Прокоп Кузьмич

Рождение ребёнка
13.01.1896

Дочь: Бруева (Киян) Маланья

Отец ребёнка: Киян Прокоп Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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