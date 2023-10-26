Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Бубликов Гавриил Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киян Прокоп Кузьмич
Бракосочетание
29.10.1893
Муж: Киян Прокоп Кузьмич
Богодуховка, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.10.1894
Сын: Киян Евфимий
Отец ребёнка: Киян Прокоп Кузьмич
Рождение ребёнка
13.01.1896
Дочь: Бруева (Киян) Маланья
Отец ребёнка: Киян Прокоп Кузьмич
Смерть
Неизвестно