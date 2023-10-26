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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бубликов) Анна Гаврииловна

Отец ребёнка: Бубликов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубликов Андрей Гавриилович

Отец ребёнка: Бубликов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна

Отец ребёнка: Бубликов Гавриил Михайлович

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