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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бубликов) Анна Гаврииловна
Отец ребёнка: Бубликов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубликов Андрей Гавриилович
Отец ребёнка: Бубликов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна
Отец ребёнка: Бубликов Гавриил Михайлович