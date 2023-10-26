Бубликов Гавриил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1839
Отец: Бублик Михаил Захариев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бубликов) Анна Гаврииловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубликов Андрей Гавриилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно