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Бубликов Гавриил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1839

Отец: Бублик Михаил Захариев

Мать: Бублик Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бубликов) Анна Гаврииловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубликов Андрей Гавриилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Киян (Бубликова) Стефанида Гавриловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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